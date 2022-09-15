أعيان ووجهاء تاجوراء في بيان لهم:

– مهلة 4 أيام للرد على مطالبنا.

– في حال عدم الاستجابة للمطالب المشروعة سيتجه شباب تاجوراء إلى البيفي وإسبان و4 الجلدية، وستكون ردة فعل قوية بعد أخذ الإذن من الكتائب العسكرية والأعيان والنشطاء في تاجوراء.

– نطالب بصيانة طرق تاجوراء وخاصة طريق الساحلي ووادي الربيع وصيانة الإشارات الضوئية في تاجوراء بالكامل.

– إيصال مياه النهر الصناعي إلى تاجوراء وبناء محطة كهرباء تاجوراء التي في منطقة سيدي بنور على الطريق الساحلي.

– نزول مرتبات الذين تعينوا من تاجوراء مؤخرا ودعم المؤسسات الخدمية والصحية تاجوراء.

– دعم مديرية أمن تاجوراء والوحدات العسكرية والحرس البلدي بالمنطقة وتفعيل الأجهزة الأمنية بالشكل المطلوب.

– وقف مشروع ملعب القولف تاجوراء للسفارات الأجنبية والتي تمت بطريقة خبيثة ودون مراعاة لسكان تاجوراء.

– افتتاح مستشفى عام ومستشفى ولادة للمنطقة لأنه لا يوجد فيها مستشفيات عامة وولادة ودعم مستشفى القلب تاجوراء.

#ليبيا_24

2022-09-15 02:57:56

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