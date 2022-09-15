من ضمنها شركة #الإنماء القابضة التابعة لعبدالحميد #الدبيبة.. مدير الإدارة العامة للرقابة على الشركات والمصارف في #ديوان_المحاسبة يطلب من صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي توجيه الشركات التابعة له التي تمنع أعضاء الديوان من القيام بمهامهم الرقابية بتمكين أعضاء الديوان من فحص ومراجعة هذه الشركات.

الديوان: الشركات الممتنعة عن الفحص هي؛ شركة الإنماء للاستثمارات المالية القابضة، والشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة، وشركة سوق المال الليبي، شركة الإنماء للاستثمارات الصناعية والخدمية القابضة.

الديوان: يجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في حال إصرارهم على عدم تمكين الأعضاء من القيام بمهامهم وإن تطلب استبعادهم من الوظيفة وإيقافهم عن العمل. #السبق





2022-09-15 04:28:46

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