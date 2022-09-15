صحيفة العرب اللندنية: #عقيلة_صالح، سعى لاستمالة الجانب القطري لاحتضان حوار “ليبي – ليبي”، لقطع الطريق على التسوية التي تسعى إليها #تركيا، ولعب دور رئيسي في عملية المصالحة بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة #باشاغا.

ــ الدور القطري في الانفتاح على كل القوى المتصارعة في #ليبيا، سيواجه بنفوذ تركيا التي تسعى من وراء وساطتها في الملف الليبي لدعم نفوذها المتزايد في شمال #إفريقيا وفي المنطقة ككل.

ــ تركيا تريد دعم حكومة موحدة تستطيع من خلالها توقيع اتفاقيات اقتصادية تدعم هيمنتها وأطماعها، على غرار ما حصل في فترة حكم السراج.

ــ دخول قطر على خط الوساطة بين الفرقاء في ليبيا قد يعرقل خطط تركيا لتحقيق منافع اقتصادية وتعزيز النفوذ.

ــ عقيلة صالح فشل خلال زيارته لأنقرة، الشهر الماضي، في كسب دعم السلطات التركية لحكومة فتحي باشاغا. #السبق

2022-09-15 11:04:42

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