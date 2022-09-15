عاجل// رئيس مجلس النواب عقيلة صالح: – تم الاتفاق مع خالد المشري على استبعاد ش

#عاجل// رئيس مجلس النواب عقيلة صالح:

– تم الاتفاق مع خالد المشري على استبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية وترك هذه المسألة للجسم التشريعي الجديد

– مناصب محافظ مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لم تعد تتبع مجلس النواب وقد فقدت الصفة القانونية ويجب استبدالها.

– الرئاسي منحاز إلى رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية برئاسة الدبيبة ولم يلتفت إلى منح الثقة لحكومة جديدة

– هناك مقترحًا لعدد من النواب بإنشاء محكمة دستورية.

– المجلس سيعكف على إعداد خطة لتوزيع دخل النفط والغاز بطريقة تحقق المساواة، واستفادة كل المواطنين.

– لا يجب يترك الأمر لمحافظ مصرف لبيبيا المركزي الصديق الكبير أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط (فرحات بن قدارة) .

– على النواب إلى إعداد خطة توزيع الإيرادات؛ لعرضها على المجتمع الدولي.

#ليبيا_24

2022-09-15 13:10:03

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