عاجل.. مصادر عسكرية: وصول مجموعة من الخبراء العسكريين الفرنسيين إلى قاعدة #الوي

#عاجل.. مصادر عسكرية: وصول مجموعة من الخبراء العسكريين الفرنسيين إلى قاعدة #الويغ العسكرية بالجنوب الليبي.

ــ فريق الخبراء هدفه معاينة القاعدة وتحديد ما تحتاجه لإعادة تأهيلها وإدخالها للخدمة مجددًا.

ــ قيادة #الرجمة تتجهز لتسليم القاعدة لوزارة الدفاع الفرنسية، لتكون قاعدة عسكرية فرنسية في الجنوب الليبي على غرار قاعدة #الوطية التي سُلمت لوزارة دفاع #تركيا.

ــ عودة العلاقات العسكرية بين قيادة الرجمة و #باريس، جاء بعد توتر العلاقة بين خليفة #حفتر ومالك شركة #فاغنر الروسية #يافغيني. #السبق

2022-09-15 13:04:25

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