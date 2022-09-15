نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الخميس (2022/09/1

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الخميس (2022/09/15 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الريح شرقي الى شلوق ســـرعته تتراوح مـــا بين (10-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (30) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب.
• الريح شرش الى متغير الاتجاه سرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.
• البحر خفيف الموج إلى هادي.
• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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