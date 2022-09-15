نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الخميس (2022/09/1

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الخميس (2022/09/15 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح شرقي الى شلوق ســـرعته تتراوح مـــا بين (10-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (30) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب.

• الريح شرش الى متغير الاتجاه سرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.

• البحر خفيف الموج إلى هادي.

• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.

• الرؤيـة جيدة.