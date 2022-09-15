استلم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تضمنت دعوة للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم. وأكد المنفي، خلال لقائه مع المبعوث الجزائري الخاص لرئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، اعتزاز ليبيا بما يربطها بالجارة الشقيقة الجزائر وشعبها من علاقات تاريخية، واجتماعية متميزة على المستويين الرسمي والشعبي.

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