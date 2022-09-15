قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن المجلس الرئاسي لا يمكنه أن يضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، داعيًا إياه إلى التقيد باختصاصاته، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي يلمح ويهدد إذا لم يقم مجلس النواب ومجلس الدولة بإعداد القاعدة الدستورية، فإنه سيضع القاعدة الدستورية. “أولًا أقول عهد منح الدستور للشعب قد ولى، الآن نحن في عهد وجود لجنة تُنتخب من الشعب لوضع دستور يُستفتى عليه”.

#الحدث_الليبي