صور | وزارة الثقافة بحكومة الدبيبة تقيم ” مهرجان الثقافة الليبية ” بقصر الخلد في #طرابلس تحت شعار ” الثقافة تجمعنا ” للرفع من راية #ليبيا وفنونها وآدابها . (وزارة الثقافة) #المرصد
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