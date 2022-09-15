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صور | وزارة الثقافة بحكومة الدبيبة تقيم ” مهرجان الثقافة الليبية ” بقصر الخلد في

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | وزارة الثقافة بحكومة الدبيبة تقيم ” مهرجان الثقافة الليبية ” بقصر الخلد في #طرابلس تحت شعار ” الثقافة تجمعنا ” للرفع من راية #ليبيا وفنونها وآدابها . (وزارة الثقافة) #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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