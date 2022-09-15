المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق: – عقيلة صالح أحاط المجلس بزيارته لدول

المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق:
– عقيلة صالح أحاط المجلس بزيارته لدولتي تركيا وقطر.
-مجلس النواب صوت بالإجماع على تكليف عبدالله أبورزيزة رئيساً للمحكمة العُليا .
– إعفاء النواب الذين تولوا وظائف في الدولة من عضوية مجلس النواب.
– قبول استقالة النواب الذين تقدموا باستقالاتهم.
– اختيار نائب ثاني للمجلس خلال الجلسة المُقبلة.
– توجيه نداء للنواب المتغيبين عن الجلسات بضرورة حضور جلسات المجلس ولجانه وإلا سيتعرضون لإسقاط عضويتهم نتيجة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية.
– إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية للجنة التشريعية وتعميمه على النواب للاطلاع وعرضه خلال الجلسات المُقبلة .
– تكليف لجنة من الخُبراء لإعداد خطة لتوزيع عائدات النفط والغاز وإيجاد آلية عادلة للاستفادة منها لجميع الليبيين.
– إلزام رئيس الحكومة بمباشرة الحكومة عملها فوراً واستدعائه لعرض ما توصلت إليه الحكومة والمعوقات التي تعترضها للمساهمة في تذليلها.
– إعلان رؤوساء الهيئات التابعة لمجلس النواب الذين لم يلتزموا بقرارات مجلس النواب ولم يقدموا تقاريرهم الدورية للمجلس بأنهم لا صفة قانونية لهم.
– مطالبة مجلس الدولة بالإسراع في الرد على مجلس النواب لتسمية رؤوساء هذه الهيئات لمحاربة الفساد ومحاسبة المقصرين.
#ليبيا_24
2022-09-15 17:58:01
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