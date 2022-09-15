عدد من منتسبي حرس المنشآت النفطية يهددون في بيان، بإغلاق موانئ #السدرة ورأس لانو

عدد من منتسبي حرس المنشآت النفطية يهددون في بيان، بإغلاق موانئ #السدرة ورأس لانوف والهروج النفطية.

البيان: نطالب بحقوقنا المشروعة وتفعيل قرار الزيادة 100 دينار سنويا وكذلك بتفعيل قرار زيادة المرتبات بنسبة 67% إسوة بموظفي القطاع النفطي.

البيان: قيمة المرتب الحالي لا تساعد على ما نمر به من ظروف وإيجارات وديون ومصروفات شخصية.

البيان: صبرنا طيلة السنوات الماضية على أن يتم استرجاع حقوقنا لكن دون جدوى.

البيان: إن لم يتم النظر في مطالبنا المشروعة سوف يتم إغلاق موانئ السدرة والهروج ورأس لانوف. #السبق

2022-09-15 18:49:43

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