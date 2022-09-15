عضو مجلس #الدولة الاستشاري، فتح الله #السريري: استبعاد شرط منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات الرئاسية لم يُعرض على المجلس للتصويت عليه.

ــ استبعاد شروط الترشح للرئاسة من #القاعدة_الدستورية، قد تكون تفاهمات بين #عقيلة_صالح وخالد #المشري.

ــ أي مواطن يحصل على جنسية غير ليبية، دون إذن من وزارة الداخلية، تسقط عنه الجنسية الليبية، وفق القانون رقم 24 الصادر عام 2010م.

ــ هناك حكم قضائي موضوعي بالخصوص صدر ضد المفوضية العليا للانتخابات، في قضية أول رئيس للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع #الدستور.

ــ طرحت حلولاً لترحيل المواد الخلافية المتعلقة بشروط الترشح، منها شرط مزدوجي الجنسية، إلى القوانين الانتخابية على أن تبقى نصوص مشروع الدستور على ما هي عليه.

ــ هناك خشية من أن تصدر قوانين انتخابات مخالفة للتفاهمات ولنصوص القاعدة الدستورية بإرادة منفردة دون توافق بين المجلسين. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-15 22:18:53

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