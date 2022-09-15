أعلن السفير الكوري لدى ليبيا سانغ سو، دعم نشاطات البرنامج الإنمائي في المنطقة ال

أعلن السفير الكوري لدى ليبيا سانغ سو، دعم نشاطات البرنامج الإنمائي في المنطقة الغربية بمبلغ 400 ألف دولار، بالتعاون مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك فرانش، ومن خلال التمويل الكوري، يسعى صندوق الأمم المتحدة إلى تعزيز عمل المركز الليبي الكوري في طرابلس تحت إشراف وزارة العمل والتأهيل، ليصبح مركزا للتدريب المهني.

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