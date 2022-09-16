قبيلة #المقارحة وقبائل #فزان بجنوب #ليبيا تطالب في بيان مرئي مشترك، المجلس #الرئ

قبيلة #المقارحة وقبائل #فزان بجنوب #ليبيا تطالب في بيان مرئي مشترك، المجلس #الرئاسي وحكومة #الدبيبة والمنظمات الدولية بالإفراج الصحي عن رئيس المخابرات بالنظام السابق عبد الله #السنوسي، لتلقي العلاج بعد تدهور حالته الصحية داخل السجن.

– مطالبتنا بالإفراج عن عبد الله السنوسي، تأتي طبقاً لقانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل التي تنص على الإفراج عن النزيل المصاب بمرض يهدد حياته بالخطر.

– السنوسي، أجرى في مارس الماضي، عملية جراحية بالقلب بعد إصابته بجلطة، وتم تحديد موعد لعملية أخرى بعد العميلة الأولى بشهر ولكن لم يتم الرد على الطبيب المختص.

– السنوسي مصاب بورم في البروستاتا، كما يعاني من سرطان الكبد، وهذه أمراض مزمنة وخطيرة، كما سبق وقررت ثلاث لجان طبية تتبع وزارة العدل بأن وضعه الصحي سيء للغاية وقابل للتدهور ويهدد حياته بالخطر في حالة عدم توفر الرعاية الطبية اللازمة.

– هناك بعض الأطراف تسعى لعدم خروج السنوسي، من السجن بالإضافة إلى المنع الممنهج للرعاية الصحية له، وهو ما يدل على محاولتهم التخلص منه ببطء، كما منع من زيارة محاميه وسمح بزيارات قليلة جداً لأهله.

– منذ عدة سنوات يتم تأجيل قضيته بغير وجه حق لأسباب غير معلومة لإبقائه في السجن، رغم الإفراج عن العديد من السجناء السياسيين وغيرهم من الإرهابيين الذين يشكلون خطورة على الوطن والمواطن.

– ما يحدث في ليبيا منذ سنوات من أطراف عديدة من جرائم حرب وضد الإنسانية أكثر بكثير من ما يتهم به عبدالله السنوسي.

– إن لم يتم تطبيق القانون على أرض الواقع وعلى الجميع دون إقصاء، فسوف يضطرون إلى تصعيد موقفهم بالجنوب الليبي.

– نناشد #مجلس_الأمن الدولي و #الأمم_المتحدة ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة ووزارة العدل و #النائب_العام بالإفراج الصحي الفوري ودون شرط عن عبد الله السنوسي، ونحملهم كافة المسؤولية عن حالته الصحية التي قد تتسب في فقدان حياته. #السبق

2022-09-16 01:33:00

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