الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الجمعة 16/ 09 / 2022 وخلال اليومي

الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الجمعة

16/ 09 / 2022 وخلال اليومين القادمين.

تبقي درجات الحرارة مرتفعة على اغلب مناطق غرب ليبيا حيت تتراوح هذا اليوم مابين (34-38)مْ وتصل على غدامس الى (42)مْ ،بينما تكون الأجواء معتدلة هذا اليوم على مناطق شرق ليبيا.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة علي أقصي الساحل الغربي بداية من يوم الأحد مع تكاثر للسحب من حين لأخر ليشمل باقي المناطق نهاية الأسبوع , وتسجل درجات الحرارة إرتفاع طفيف خلال اليومين القادمين علي مناطق شرق ليبيا .

والله اعلم