نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الجمعة (16/09/2022)
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الريح شلوق الى شرقي يتحول ظهر الغد الى براني ســـرعته تتراوح مـــا بين (05-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (30) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية الى قليلة السحب خاصة على ساحل الجبل الأخضر.
• الريح براني على راس لأنوف وشرش الى متغير على باقي الساحل يتحول يوم الغد الى شلوق سرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.50) متر.
• البحر خفيف الموج إلى هادي.
• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
أضف تعليقـك