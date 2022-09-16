نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الجمعة (16/09/2022)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح شلوق الى شرقي يتحول ظهر الغد الى براني ســـرعته تتراوح مـــا بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (30) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية الى قليلة السحب خاصة على ساحل الجبل الأخضر.

• الريح براني على راس لأنوف وشرش الى متغير على باقي الساحل يتحول يوم الغد الى شلوق سرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.50) متر.

• البحر خفيف الموج إلى هادي.

• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.

• الرؤيـة جيدة.