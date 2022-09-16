أحيا رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، ذكرى يوم الشهيد، متعهدا بتحمل المسؤولي

أحيا رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، ذكرى يوم الشهيد، متعهدا بتحمل المسؤولية والمضي قدما نحو الاستقرار والبناء. وقال الدبيبة في تغريدة عبر تويتر، “نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين قضوا في معارك الحرية والكفاح، وارتوت بدمائهم الزكية أرض ليبيا الطاهرة، نتعهد لأبناء شعبنا في هذه المناسبة أن نتحمل مسؤوليتنا للمضي قدما نحو الاستقرار والبناء والذي لا سبيل له سوى الانتخابات”.

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