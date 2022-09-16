قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، “في الذكرى الحادية والتسعين لاستشهاده سيبقى عمر المختار رمزا لنضال الوطن ووحدته”، وأضاف المنفي “عاش المختار مدافعا عن الأرض والعرض أمام جحافل الاستعمار البغيض، لقد كان معلما للأجيال يعلمهم ويحفظهم القرآن الكريم، وكان مدرسة مستقلة بذاتها”،وتابع: “علينا أن نستلهم منها الدروس والعبر في الحفاظ على سيادة الوطن والمضي نحو التصالح والسلام لبناء الوطن، وستبقى ذكرى هذا الرمز الوطني خالدة في قلوبنا ما حيينا”.

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