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قال وزير التعليم في حكومة الوحدة، موسى المقريف، إن الوزارة أنجزت في الوقت المحدد

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قال وزير التعليم في حكومة الوحدة، موسى المقريف، إن الوزارة أنجزت في الوقت المحدد كل متطلبات طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام 2022 – 2023 عن طريق مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، مشيرا إلى أن رصيد الوزارة من الكتاب المدرسي داخل المخازن الرئيسية والفرعية التابع لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية يتراوح بين 40 و45%، داعيا الجهات المختصة إلى التعاون في هذا الملف.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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