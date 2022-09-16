قال وزير التعليم في حكومة الوحدة، موسى المقريف، إن الوزارة أنجزت في الوقت المحدد كل متطلبات طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام 2022 – 2023 عن طريق مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، مشيرا إلى أن رصيد الوزارة من الكتاب المدرسي داخل المخازن الرئيسية والفرعية التابع لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية يتراوح بين 40 و45%، داعيا الجهات المختصة إلى التعاون في هذا الملف.
#الحدث_الليبي
قال وزير التعليم في حكومة الوحدة، موسى المقريف، إن الوزارة أنجزت في الوقت المحدد
قال وزير التعليم في حكومة الوحدة، موسى المقريف، إن الوزارة أنجزت في الوقت المحدد كل متطلبات طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام 2022 – 2023 عن طريق مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، مشيرا إلى أن رصيد الوزارة من الكتاب المدرسي داخل المخازن الرئيسية والفرعية التابع لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية يتراوح بين 40 و45%، داعيا الجهات المختصة إلى التعاون في هذا الملف.
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