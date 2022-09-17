المركز الوطني للأرصاد الجوية: – انخفاض درجات الحرارة على اقصى الساحل الغربي بدا

المركز الوطني للأرصاد الجوية:
– انخفاض درجات الحرارة على اقصى الساحل الغربي بداية من الأحد المقبل، مع تكاثر السحب من حين لآخر، ثم يشمل انخفاض الحرارة باقي المناطق نهاية الأسبوع.
– تبقى درجات الحرارة مرتفعة على معظم مناطق الغرب غدا حيث تتراوح بين 34 و48 درجة مئوية، وتصل على غدامس إلى 42 درجة مئوية
– درجات الحرارة من المتوقع أن تسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين على مناطق الشرق.
#ليبيا_24
– Temperatures will drop on the far west coast beginning next Sunday, with clouds increasing occasionally, then a temperature drop will include the rest of the areas end of the weekend.
– Temperatures remain high over most parts of the west tomorrow between 34 and 48°C, reaching squatty to 42°C
– Temperatures are expected to increase slightly over the next two days in the eastern regions.
#ليبيا_24
2022-09-17 04:00:06
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