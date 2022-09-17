المركز الوطني للأرصاد الجوية: – انخفاض درجات الحرارة على اقصى الساحل الغربي بدا

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

– انخفاض درجات الحرارة على اقصى الساحل الغربي بداية من الأحد المقبل، مع تكاثر السحب من حين لآخر، ثم يشمل انخفاض الحرارة باقي المناطق نهاية الأسبوع.

– تبقى درجات الحرارة مرتفعة على معظم مناطق الغرب غدا حيث تتراوح بين 34 و48 درجة مئوية، وتصل على غدامس إلى 42 درجة مئوية

– درجات الحرارة من المتوقع أن تسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين على مناطق الشرق.

#ليبيا_24