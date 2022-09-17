المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة الصيد البحري نشـــــرة الصيـــــد ا

المركز الوطني للأرصاد الجوية

نشرة الصيد البحري

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم السبت ( 17/09/2022)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.

• الريح شرقي الى براني بينما يكون شلوق هذا اليوم على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت ســـرعته تتراوح مـــا بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (30) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح براني الى متغير الاتجاه سرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.50) متر.

• البحر خفيف الموج إلى هادي.

• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

التاريخ.. 17/09/2022