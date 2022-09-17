المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة الصيد البحري نشـــــرة الصيـــــد ا

المركز الوطني للأرصاد الجوية
نشرة الصيد البحري
نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم السبت ( 17/09/2022)
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.
• الريح شرقي الى براني بينما يكون شلوق هذا اليوم على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت ســـرعته تتراوح مـــا بين (05-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (30) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.
• الريح براني الى متغير الاتجاه سرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.50) متر.
• البحر خفيف الموج إلى هادي.
• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
التاريخ.. 17/09/2022
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