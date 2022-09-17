عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي: – رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لم يطرح مبادرة تقض

عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي:
– رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لم يطرح مبادرة تقضي بإجراء انتخابات برلمانية مقابل تشكيل مجلس رئاسي برئاسته، وهذا كلام عارٍ عن الصحة.
– تم إلزام رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا بمباشرة حكومته عملها فورًا من أي مدينة ليبية يتوافر فيها الأمن وسيكون هناك دعم محلي ودولي للحكومة خلال المدة القادمة.
– مجلس النواب ليس له أي علاقة بتأجيل الانتخابات، بل طالب بها وراسل المفوضية في 2020 وكان الرد بأن هناك قوة قاهرة.
– عقيلة صالح أطلع دول تركيا وقطر على ما تقوم به الحكومة منتهية الولاية من هدر أموال الليبيين وهذه الدول سيكون لها دور فاعل في الأزمة.
– قرار إعادة فتح السجل العقاري لن يكون إلا من السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب لأن من أقفله هو المجلس الوطني الانتقالي ولا تملك أي سلطة أخرى إعادة فتحه.
#ليبيا_24
2022-09-17 15:00:07
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