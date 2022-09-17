شاهد|| صور حصرية ولأول مرة يُثبت متاجرة قوات خليفة #حفتر، في #الوقود بطريقة غير شرعية، في المنطقة الجنوبية.

ــ المشرف على عمليات بيع الوقود بطريقة غير شرعية، هو آمر مجموعة عمليات المنطقة الجنوبية التابعة لعملية #الكرامة، المبروك #سحبان، بالتنسيق مع #صدام_حفتر.

ــ المبروك سحبان يجني يوميًا، نحو 300 ألف دينار، من عمليات بيع #البنزين بطريقة غير شرعية.

ــ قوات الكرامة بعد سيطرتها على الجنوب، أصبحت هي المتحكم الأوحد في عملية استقبال الوقود من شمال البلاد.

ــ قوات الكرامة تقوم بمصادرة الوقود وبيعه لصالحها في السوق السوداء بأسعار عالية جدًا.

ــ أسعار البنزين كمية 20 لتر في السوق السوداء بالمنطقة الجنوبية، قد تصل إلى 80 دينار، حيث تختلف الأسعار بالمدن من سوق إلى آخر.

ــ عمليات بيع البنزين بهذه الطريقة، تتسبب في تهريب المواطنين للوقود بطريقة غير شرعية، ما يتسبب في العديد من الكوارث، والتي آخرها انفجار صهريج الوقود في منطقة #بنت_بيّة، ما تسبب في وفاة أكثر من 20 مواطن، وإصابة العشرات. #السبق







2022-09-17 15:22:34

1663428154