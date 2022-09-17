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ذكرت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، بأنها بدأت في إجراء التجارب التشغيلية ا

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ذكرت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، بأنها بدأت في إجراء التجارب التشغيلية الأولية لمنظومات العمل للوحدات المختلفة بمصنع الإثيلين، استعدادا لإعادة تشغيل المجمع الصناعي من جديد بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات، وصرحت إدارة الشركة، بأن مراحل التجريب الأولية لتشغيل مصنع الإثيلين تسير وفق الخطة، بانتظار التأكد من فاعلية جميع المنظومات لانطلاق الشغل الفعلي
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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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