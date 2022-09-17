عضو مجلس #النواب، إدريس #عمران: #جامعة_الدول_العربية شكلت لجنة قانونية لدراسة قا

عضو مجلس #النواب، إدريس #عمران: #جامعة_الدول_العربية شكلت لجنة قانونية لدراسة قانونية حكومة #الدبيبة “منتهية الولاية” بعد ترؤس نجلاء #المنقوش للجلسة الافتتاحية للدورة العادية 158 لمجلس وزراء الدول العربية.

– لا يمكن لأي قانوني الإقرار بأن حكومة الدبيبة حكومة شرعية بعد سحب مجلس النواب الثقة منها وتشكيل حكومة أخرى وإعطائها الثقة.

– إذا استمرت جامعة الدول العربية في التعاطي مع حكومة الدبيبة فهذا يدل أنهم يقوضون الديمقراطية الناشئة في #ليبيا.

– ينبغي على جامعة الدول العربية احترام الإعلان الدستوري الليبي والقوانين والمواثيق المعمول بها في الجامعة العربية.

– مجلس النواب يواصل العمل على اختيار قيادات #المناصب_السيادية وفقا للاتفاق السياسي و #بوزنيقة.

– حفاظا على التوافق واحتراما للاتفاق السياسي يتعاطى المجلس بجدية مع مجلس #الدولة بما يتماشى مع المصلحة العامة في اختيار شاغلي المناصب السيادية.

– يجب التركيز على أن السيادة الليبية لا يمكن ان تفرض نفسها إلا باحترام الإعلان الدستوري والقانون. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-17 18:05:30

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