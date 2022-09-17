عادل #جمعة وزير الدولة لشؤون مجلس وزراء حكومة #الدبيبة خلال مؤتمر صحفي بمناسبة #يوم_الشهيد: نفذنا قانون منح مزايا وحقوق مادية لأسر الشهداء والمفقودين بأعلى مرتب في الجيش والإيفاد للخارج ودفع نصف تذاكر السفر عند سفرهم خارج الوطن.

– مرتبات العاملين بالسفارات الليبية في الخارج تم إنجازها عن شهري 6 و7 وأحيلت لمصرف #ليبيا المركزي.

– الباب الثاني للسفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج تم تنفيذه حتى 30 سبتمبر 2022.

– منحة الطلبة عن الباب الثالث تم استلامها من وزارة التخطيط لوزارة المالية التي قامت بإعداد أذونات الصرف اللازمة وستحال لمصرف ليبيا المركزي غدًا.

– وزير التعليم طمأن الدبيبة بأن لدينا رصيد من الكتاب المدرسي 40 إلى 45% موجود بالمخازن.

– وزير التعليم أكد أنه بمجرد إتمام فتح الاعتماد المستندي من المصرف المركزي سيتم توريد باقي #الكتاب_المدرسي.

– كل الكتاب المدرسي سيكون في المدارس مع بداية العام الدراسي مع كل المستلزمات التعليمية.

– وزارة التعليم العالي تعكف الآن على وضع آلية لصرف منحة طلبة الجامعات بعد تعليمات الدبيبة بصرفها قبل بداية العام الجامعي.

– المعاشات الضمانية انتظمت بحيث يكون حدها الأدنى 900 دينار.

– المعاشات الأساسية تم صرفها حتى 30 أغسطس الماضي ومحفظي القرآن الكريم تم صرف منحهم من قبل هيئة #الأوقاف.

– وزارة المالية نفذت مخصصات الباب الأول والثاني لقطاعات المواصلات والتخطيط والإسكان والاقتصاد لوزارة الحكم المحلي لتنتقل إلى البلديات مباشرة.

– تم تخصيص مبلغ 50 مليون دينار تُحال للشركات المتعثرة لمعالجة أوضاعها عن الفترة من 1 يناير 2021 إلى 30 يونيو 2022. #السبق

2022-09-17 18:58:44

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