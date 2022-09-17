ذكرت منظمة أوبك في تقرير لها، يختص بالدول المصدرة للنفط لشهر أغسطس الماضي، ذكرت فيه أن ليبيا احتلت المرتبة الثانية إفريقيا من حيث مستوى الإنتاج النفطي اليومي؛ بعد أنغولا التي احتلت المركز الأول وقبل نيجيريا التي جاءت في المركز الثالث، أكد التقرير ارتفاع الإنتاج النفطي لـ10 دول خلال أغسطس الماضي بينها ليبيا والسعودية والكويت.

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