الدبيبة يكلف عضو مجلس #النواب عن #زليتن (الموالي له) عبدالغني #الفطيسي رئيسًا ل

#الدبيبة يكلف عضو مجلس #النواب عن #زليتن (الموالي له) عبدالغني #الفطيسي رئيسًا لمحفظة #ليبيا للاستثمارات طويلة الأجل والتي يبلغ رأس مالها 13 مليار دولار.

– آخر ظهور علني لعبدالغني كان في جلسة النواب عندما عارض إقالة حكومة الدبيبة.

– الفطيسي أعلن استقالته من النواب بسبب عدم احترام اللوائح بالمجلس وانفراد #عقيلة صالح بالقرارات.

– الدبيبة سبق وكلف محمود الفطيسي شقيق النائب عبدالغني الفطيسي في سبتمبر 2021 مديرًا للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي. #السبق

2022-09-17 23:47:30

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