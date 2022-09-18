بالصور|| مركز الرقابة على الأغذية و #الأدوية مكتب وادي الحياة يُغلق عدد من العيا

بالصور|| مركز الرقابة على الأغذية و #الأدوية مكتب وادي الحياة يُغلق عدد من العيادات والصيدليات والمختبرات الطبية داخل بلدية الغريفة بسبب الأدوية الفاسدة.

المركز: لاحظنا عدم وجود إذن مزاولة وترخيص وبعض الصيدليات تفتقر لنظافة ومليئة بالاثربة والغُبار.

المركز: عثرنا على أدوية منتهية الصلاحية، سقف بعض العيادات من الصفيح (زينقو).

المركز: بعض العيادات ومعامل المختبرات لم تلتزم بأستخدام صناديق المخلفات الطبية (Safety box).

المركز: تبين عدم جود جهازLaminar air flow chamber الخاص بمعامل المختبرات، واستخدام جهاز غير مطابق للمواصفات بدلاً منه.

المركز: وجود أدوية من منتجات شركة Jaimaaphrma تم مصادرتها. #السبق











2022-09-18 01:41:15

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