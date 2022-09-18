عضو مجلس النواب ”جبريل أوحيدة ”:

– المبعوث الأممي الجديد ” عبدالله باتيلي” لا يختلف عن سابقيه، كون القرار الفاصل في حل الأزمة الليبية يحتاج لأحد أمرين، أولهما إرادة ليبية داخلية تضع خريطة طريق وطنية عادلة وفاعلة تُنفذ في معزل عن التجاذبات السياسية الخارجية وأجندتها المتباينة في ليبيا.

– السيناريو الثاني يكون بتوافق دولي يأخذ لحد كبير مصلحة ليبيا بعين الاعتبار، وذلك مستبعد، فكل دولة متدخلة في أزمة ليبيا تعمل للحفاظ على ما حققته من نفوذ وتحالفات في جغرافيا ليبيا السياسية المتباينة.

#ليبيا_24

2022-09-18 01:35:25

1663464925