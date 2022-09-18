النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين – النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين تابعت الم

النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين

– النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين تابعت المؤتمر الصحفي المنعقد عشية السبت 17 سبتمبر لأحد الوزراء بحكومة الوحدة في طرابلس حيث وجهت احدى الزميلات الصحفيات سؤالاً مباشراً فكان الرد غير لائق وقوبل بالرفض والطرد

– النقابة الوطنية للصحفيين من خلال هذا البيان تستهجن مثل هذه الأفعال والإساءات ضد زملاء المهنة مؤكدة على حق الصحفيين في الحصول على المعلومة انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي كفلته المادة (14) من باب الحقوق والحريات العامة.

– تتضامن النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين مع الصحفية “زينب شرادة” في حقها بطرح أي سؤال على الجهات المعنية في حالة المؤتمرات الصحفية أو غير ذلك ، حتى يتحصل المواطن على المعلومة الصحيحة ومن مصدرها الرئيس درءاً للفتن والإشاعات وتعزيزاً للثقة بين المواطن والمسؤول أينما حل ووجد بإعتبار أن وسائل الإعلام المختلفة والصحفيين هم الوسيط بينهما .

– النقابة تدعو كافة المسؤولين شرقاً وغرباً وجنوباً إلى الإطلاع بمسؤولياتهم وإحترام الصحفيين وتقدير جهودهم في ايصال المعلومة والحقيقة الى الشعب بعيداً عن اساليب الترهيب أو التهديد.

#ليبيا_24

2022-09-18 03:00:07

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