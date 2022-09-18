عضو مجلس #النواب جبريل #أوحيدة: لن يختلف المبعوث الأممي الجديد عبدالله #باتيلي ع

عضو مجلس #النواب جبريل #أوحيدة: لن يختلف المبعوث الأممي الجديد عبدالله #باتيلي عن سابقيه والتوافق الدولي بشأن #ليبيا مستبعد

– حل الأزمة الليبية يحتاج لأحد أمرين، أولهما إرادة ليبية داخلية تضع خريطة طريق وطنية عادلة وفاعلة تُنفذ في معزل عن التجاذبات السياسية الخارجية وأجندتها المتباينة في ليبيا.

– السيناريو الثاني يكون بتوافق دولي يأخذ لحد كبير مصلحة ليبيا بعين الاعتبار.

– التوافق الدولي بشأن ليبيا مستبعد فكل دولة متدخلة في أزمة ليبيا تعمل للحفاظ على ما حققته من نفوذ وتحالفات في جغرافيا ليبيا السياسية المتباينة. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-18 02:18:38

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