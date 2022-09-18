عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد:
– البعثة الأممية أربكت المشهد السياسي في ليبيا.
– جامعة الدول العربية موقفها سلبي تجاه ليبيا بعد قبولها بوزيرة الخارجية في حكومة الوحدة.
– أعضاء مجلس النواب الذين شكلوا كتلة برلمانية وخاطبوا بعثة الأمم المتحدة وعددهم 54 عضواً كان الأجدر بهم الإعلان عن أنفسهم بدلاً من إرسال أسمائهم في قائمة إلى جامعة الدول العربية.
– هؤلاء النواب الـ 54 يتقاضون في مرتبات ولا يحضرون جلسات مجلس النواب، ودائماً ما يتحججون بحجج واهية.
#ليبيا_24
2022-09-18 05:00:07
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