المرشح الرئاسي سليمان البيوضي: – يعيش الدبيبة وضعا صعبا ومعقدا، فقائمة الإنتظار

المرشح الرئاسي سليمان البيوضي:
– يعيش الدبيبة وضعا صعبا ومعقدا، فقائمة الإنتظارات الطويلة تحولت لإحباطات متكررة، حيث انتظر دعوة حضور #جنازة_إليزابيت لكنها لم تأتي، وانتصر الكوني في النهاية،
– انتظر دعوة #القمة_العربية من الجزائر فاكتشف بعد فوات الأوان أنها الأخرى ( أدارت ظهرها)، وتبخرت شطحات استلام رئاسة دورة وزراء الخارجية فالسراب ( يحسبه الظمآن ماء).
– لن يكون في #نيويورك ليتحدث من منصة الأمم المتحدة.
– هكذا فقد استدل الستار وانتهت مسرحية ( الإعتراف الدولي).
– إنه لأمر مخزي أن تصبح ليبيا رهينة لمواقف السفراء و الموظفين الصغار.
– كارثتنا الكبرى هي الوصاية الدولية والعمالة للأجنبي والتي يجب إسقاطها وانتزاع السيادة الوطنية الكاملة دون نقصان.
#ليبيا_24
2022-09-18 11:30:33
1663500633
أضف تعليقـك