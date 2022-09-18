المرشح الرئاسي سليمان البيوضي: – يعيش الدبيبة وضعا صعبا ومعقدا، فقائمة الإنتظار

المرشح الرئاسي سليمان البيوضي:

– يعيش الدبيبة وضعا صعبا ومعقدا، فقائمة الإنتظارات الطويلة تحولت لإحباطات متكررة، حيث انتظر دعوة حضور #جنازة_إليزابيت لكنها لم تأتي، وانتصر الكوني في النهاية،

– انتظر دعوة #القمة_العربية من الجزائر فاكتشف بعد فوات الأوان أنها الأخرى ( أدارت ظهرها)، وتبخرت شطحات استلام رئاسة دورة وزراء الخارجية فالسراب ( يحسبه الظمآن ماء).

– لن يكون في #نيويورك ليتحدث من منصة الأمم المتحدة.

– هكذا فقد استدل الستار وانتهت مسرحية ( الإعتراف الدولي).

– إنه لأمر مخزي أن تصبح ليبيا رهينة لمواقف السفراء و الموظفين الصغار.

– كارثتنا الكبرى هي الوصاية الدولية والعمالة للأجنبي والتي يجب إسقاطها وانتزاع السيادة الوطنية الكاملة دون نقصان.

#ليبيا_24

2022-09-18 11:30:33

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