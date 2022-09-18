رئيس نقابة مُعلمي طرابلس، أشرف أبوراوي:

– هناك عجز في الكتب المدرسية بنسبة 60%”.

– الكتاب المدرسي لن يتوفر مع بدء العام الدراسي المحدد، لأن الوزارة لم تُسيل الأموال للشركات والمطابع لطباعة الكتب المدرسية.

– يوجد عجز كبير في معلمي مادة الحاسوب، فالوزارة قررت تدريس المادة بدءًا من الصف الأول، ولم تقم بالتعاقد لتوفير المعلمين ومعامل الحاسوب أيضًا.

– لدينا عجز في مُدرسي مواد اللغة العربية والرياضيات، والمدارس يوجد بها اكتظاظ كبير من الطلبة، والوزارة لم توفر مدارس ومرافق جديدة لاستيعاب هذا العدد.

– الأزمات تتكرر منذ سنوات، نظرًا لعدم استقرار الوزارة ولتضارب الرؤى فيها، ويتم التفكير بشكل دوري ولا توجد خطة مستقبلية واضحة.

#ليبيا_24

2022-09-18 18:09:52

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