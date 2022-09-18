ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ، محمد الحويج، آلية تنفيذ البر

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ، محمد الحويج، آلية تنفيذ البرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص في ليبيا، وذلك خلال اجتماعه مع نائب مدير البرامج في مؤسسة خبراء فرنسا، اليوم الأحد، وصرحت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، إن الاجتماع ناقش ما جرى إنجازه في منصة إجراءات، وكذلك منصة التجارة الليبية الأوروبية.

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