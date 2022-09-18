خبر | الكوني يدون في عزاء ملكة #بريطانيا : صبغ رحيل جلالة الملكة اليزابيث كامل ا

خبر | الكوني يدون في عزاء ملكة #بريطانيا : صبغ رحيل جلالة الملكة اليزابيث كامل الأرض بحزن جلل وقد كانت رمزًا لقيم إنسانية ولنموذج حكم فريد ، نعزي الشعب البريطاني وجلالة الملك شارلز والعائلة الملكية في هذا الفقد الكبير و نرفع في ذات الوقت باسم #ليبيا وشعبها أسمى آيات التهاني لجلالته وهو يتقلد عرش المملكة المتحدة . #المرصد ( المكتب الاعلامي )
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ليبيا مباشر
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