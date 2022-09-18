صور | اللواء 128 المعزز يُسير دوريات عسكرية صحراوية على طول الشريط الحدودي بالجن

صور | اللواء 128 المعزز يُسير دوريات عسكرية صحراوية على طول الشريط الحدودي بالجنوب الغربي لتفقد الوحدات العسكرية المرابطة بأقصى الجنوب ومتابعة سير عملها. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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