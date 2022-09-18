عاجل

صور | اللواء 128 المعزز يُسير دوريات عسكرية صحراوية على طول الشريط الحدودي بالجن

تم النشر منذُ 24 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | اللواء 128 المعزز يُسير دوريات عسكرية صحراوية على طول الشريط الحدودي بالجنوب الغربي لتفقد الوحدات العسكرية المرابطة بأقصى الجنوب ومتابعة سير عملها. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك