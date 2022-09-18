تأكيدًا لما نشرته #السبق.. عضو مجلس #النواب، نصر يوسف: #عقيلة صالح سيضحي بمجلس ا

تأكيدًا لما نشرته #السبق.. عضو مجلس #النواب، نصر يوسف: #عقيلة صالح سيضحي بمجلس النواب ويقدمه قُربانًا لإقناع المجتمع الدولي بإجراء انتخابات برلمانية فقط.

ــ عقيلة صالح يستهدف الوصول إلى سدة الحكم أو ضمان بقائه في السلطة.

ــ عقيلة صالح يسعى لتشكيل مجلس رئاسي جديد، يتولى هو رئاسته، مع تعديل حكومة الوحدة الوطنية، أو دمجها مع حكومة فتحي باشاغا.

ــ عقيلة حاول إقناع #تركيا و #قطر، بجدوى هذه المبادرة لتحقيق هدفه الرئيسي، وهو الوصول إلى رئاسة المجلس الرئاسي، أو تجميد الوضع وضمان بقائه رئيسًا لمجلس النواب.

ــ الغرض من زيارة عقيلة إلى #روسيا، هو إقناعها وحليفتها #الصين، بهذا المقترح، أو عرقلة أي مشروع آخر لا يخدم مصالحه.

ــ التصويت لاختيار رئيس للمحكمة العليا، كان مخالفًا للائحة الداخلية للمجلس، لعدم وجود النصاب القانوني. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-19 00:25:02

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