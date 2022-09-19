عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي: – لا صحة ما يتردد عن تشكيل مجلس رئاسي جديد ب

عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي:
– لا صحة ما يتردد عن تشكيل مجلس رئاسي جديد برئاسة عقيلة صالح، وهي أنباء عارية عن الصحة تماماً.
– هذه الأنباء أطلقها النائب زياد دغيم للتشويش والشوشرة واستهداف الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.
– عقيلة صالح أكد على أن الحكومة الليبية هي الحكومة الشرعية في ليبيا وهي من ستشرف على الانتخابات.
– المرشح للانتخابات الرئاسية لا يتنازل عن جنسيته الأخرى -حال وجودها- في أول دورة رئاسية، والفصل في هذا الشرط سيترك للبرلمان القادم.
– في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية سيتم وضع شرط التنازل عن الجنسية الثانية.
#ليبيا_24
2022-09-19 02:00:58
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