العميد رافع البرغثي رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية، بالمنطقة الشرقية:

– الجهاز في المنطقة الشرقية يعمل بدعم الجيش، في ظل غياب الدعم المالي من جهة حكومة الدبيبة، في إطار عمله للتصدي لموجات الهجرة المتزايدة مؤخرا.

– الفترة الأخيرة شهدت زيادة في أعداد المهاجرين من تشاد وإثيوبيا والسودان وتشاد ومصر.

– قمنا بعملية تحرير ما يقرب من 300 مهاجر غير شرعي مصري خلال الفترة الماضية، من أحد المخازن السرية في منطقة طبرق، وضبطنا القائمين على المخازن وهم يمثلون أمام النيابة العامة، فيما قمنا بترحيل المهاجرين غير الشرعيين لمصر.

– المنظمات الدولية للهجرة، سواء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أو المنظمة الدولية للهجرة، هما أحد الأسباب الرئيسية في الأزمة، وذلك بسبب الادعاء بمنح المهاجرين غير الشرعيين بطاقة “لاجئ” من أجل توطينهم في بلد آخر، وهو ما يدفع باللاجئين نحو أوروبا من أجل الحصول على تلك الوعود.

– لا يوجد أي دعم أو تعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية

– لدينا نحو 500 مهاجر من الجنسية الإثيوبية والتشادية في مدينة الكفرة، ويجري العمل على ترحيلهم بعد ضبطهم في أحد السجون السرية، ونعمل بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة من أجل ترحيلهم.

#ليبيا_24

2022-09-19 04:00:09

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