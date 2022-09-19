عضو المجلس البلدي #مصراتة، ومسؤول ملف الاقتصاد والاستثمار فرج حنيش عن افتتاح صال

عضو المجلس البلدي #مصراتة، ومسؤول ملف الاقتصاد والاستثمار فرج حنيش عن افتتاح صالة المغادرة بمطار مصراتة: بمجرد تولينا العمل بالمجلس البلدي في نهاية 2020، وقعنا اتفاقا مع مصلحة المطارات الليبية.

– نص الاتفاق على منح الإذن للمجلس البلدي مصراتة بإنشاء صالة مغادرة بدعم مباشر من رجال الأعمال الذين وقفوا معنا لإنشاء هذا المشروع.

– باشرنا العمل، وشكلنا لجنة ضمت اللجنة أعضاء المجلس البلدي ومدير مطار مصراتة، لمتابعة تنفيذ المشروع.

– استمر العمل على المشروع بشكل جيد حتى وصلنا إلى الافتتاح يوم أول أمس.

– الاتفاق يتضمن شقا استثماريا يعود بالمنفعة على البلدية، وهو إنشاء المقاهي والسوق الحرة لتكون موردا ماليا لبلدية.

– افتُتح أول خط أوروبي أمس عن طريق شركة السماء المتوسط، وكانت رحلة من مصراتة إلى مالطا.

– المشروع يعود بالاستفادة على جميع الليبيين.

– هذه أول شراكة في ليبيا بين القطاعين العام والخاص، ويجب الاستمرار في خلق مثل هذه الشراكات لأن بناء الدولة يحتاج إلى تكاتف الجهود. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-19 02:51:50

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