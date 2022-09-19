المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي: – قرار زيادة قيمة عوائد المناولة والتخزين والخدم

المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي:

– قرار زيادة قيمة عوائد المناولة والتخزين والخدمات بالمواني، سيعود بالسلب على المستهلك بالدرجة الأولى لا سيما في ظل التضخم الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

– نسبة البيانات للتضخم في ليبيا حوالي 28% وهي مرتفعة جداً، وأن الدولة غير قادرة على إعطاء المواطن الدعم النقدي بسبب وجود أزمة في السيولة.

– المواطن سيفرح بالزيادة لمدة شهر أو شهرين، إلا أنه سيطالب بزيادة ثانية لعدم قدرته على مواجهة التضخم في السوق.

– يجب تعديل سعر الصرف مقابل الدولار لتقوية الدينار الليبي، بدل زيادة الرواتب.

– المواطن يخشى من رفع أسعار المحروقات أو رفع الدعم عنها، والقوة الشرائية للدينار الليبي ضعيفة، والمحروقات تدخل في جميع السلع في البلاد لأنه لو تم رفع سعرها سيأثر في سعر رغيف الخبز والنقل والسلع الموردة من الخارج.

#ليبيا_24

2022-09-19 05:00:00

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