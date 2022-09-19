الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي: – حكومة الدبيبة مُهتمة بتوزيع العقارات على ال

الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي:

– حكومة الدبيبة مُهتمة بتوزيع العقارات على السفارات، وفتح السجل العقاري، وإرباك المشهد بشكل كبير.

ـ مهمة حكومة الدبيبة الأساسية كانت الوصول إلى الانتخابات، ولكن يبدو أن هذا ليس في سلم أولوياتها.

ـ التسجيل العقاري مُغلق منذ عام 2011م، والحكومة التي طالبت بفتحه لا تحظى بشرعية على كامل البلاد.

ـ فتح التسجيل العقاري سيكون في منطقة محدودة جدًا في ليبيا، بسبب الانقسام والصراع السياسي.

ـ التسجيل العقاري وظيفته توثيق ونقل الملكيات والحقوق فيما يتعلق بالأراضي والعقارات، وربما في ظل هذه الظروف يستخدم في غير إطاره الصحيح.

ـ إيقاف التسجيل العقاري تم بإجراءات قانونية، وإرجاعه لابد أن يتم الاتفاق عليه من خلال سلطة تشريعية تأذن بعودته.

ـ إعادة فتح التسجيل العقاري في ظل الانقسام الحاصل حاليًا يضع الحكومة أمام الكثير من علامات الاستفهام والشبهات في ظل هذا التخبط.

ـ الكثير من الملكيات قد يحدث فيها تزوير ونقل غير صحيح، في ظل الانفلات الإداري الحالي.

#ليبيا_24

2022-09-19 12:00:29

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