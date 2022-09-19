نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الإثنين (19/09/202

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الإثنين (19/09/2022 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم.
• الريح شرقي الى شلوق ســـرعته تتراوح مـــا بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.
• الرؤيـة جيدة الي متوسطة ولذلك لظهور ضباب خفيف أخر الليل والصباح الباكر على ساحل زوارة ومصراته .
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب.
• الريح شرش الى براني سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.75) متر.
• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على الساحل من درنة الى طبرق.
• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.
• الرؤيـة جيدة الي متوسطة ولذلك لظهور شبورة مائية أخر الليل و الصباح الباكر على ساحل الخليج
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