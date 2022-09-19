قانون إيطالي جديد يمنح المخابرات الإيطالية حرية تنفيذ مهام استخباراتية سرية في #ليبيا، وفقًا لتقرير لصحيفة “إل ميسّاجيرو” الإيطالية.

التقرير: مجلس الشيوخ الإيطالي، وافق على قانون جديد يمنح #المخابرات_الإيطالية حرية تنفيذ مهام سرية في الخارج.

ــ المادة 42 من القانون، تسمح لوكالة المعلومات والأمن الخارجي الإيطالية، بتوظيف موظفيها للقيام بأنشطة وعمليات البحث المعلوماتي في الخارج.

ــ القانون يُعد ضوء أخضر للعمليات السرية، فمن الآن فصاعدًا، سيتمكن عملاء وكالة المعلومات والأمن الخارجي من العمل كمتسللين في البلدان الأجنبية.

ــ المخابرات الإيطالية كانت حاضرة بقوة في الخارج، من ليبيا إلى #العراق، حتى ولو بشخصيات مُزيفة.

ــ ضباط المخابرات الإيطالية، سيبحثون عن المعلومات الحساسة، دون اعتماد أنفسهم في السفارة كملحق تجاري أو عسكري، فسيتظاهر الضابط أنه حلاق أو طاهٍ مشهور يعمل في أحد المطاعم. #السبق

2022-09-19 12:52:42

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