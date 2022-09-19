نفى عضو مجلس النواب إدريس عمران، نفيا قاطعا ما يتداول حول وجود مقترح لتشكيل مجلس رئاسي جديد برئاسة عقيلة صالح مع الإبقاء على حكومة الوحدة الوطنية، مشيرا أن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، لن يكون جزءا من أيّ مقترح لتشكيل مجلس رئاسي جديد يكون فيه الدّبيبة رئيسا للحكومة بعد سحب الثقة منها وفق قوله.

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