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قدم وفد من ممثلي ملتقى القياديات الليبيات، يضم نشطاء وحقوقيات وعدد من ممثلات منظ

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قدم وفد من ممثلي ملتقى القياديات الليبيات، يضم نشطاء وحقوقيات وعدد من ممثلات منظمات المجتمع المعنية بالمرأة، خلال لقاء جمعهن، برئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، “وسام سفير التميز الوطني”، وبحث اللقاء أوجه الدعم والتعاون الذي يمكن أن تقدمه “القياديات الليبيات” للرفع من مستوى مشاركة النساء خلال مراحل الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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