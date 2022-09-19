قدم وفد من ممثلي ملتقى القياديات الليبيات، يضم نشطاء وحقوقيات وعدد من ممثلات منظ

قدم وفد من ممثلي ملتقى القياديات الليبيات، يضم نشطاء وحقوقيات وعدد من ممثلات منظمات المجتمع المعنية بالمرأة، خلال لقاء جمعهن، برئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، “وسام سفير التميز الوطني”، وبحث اللقاء أوجه الدعم والتعاون الذي يمكن أن تقدمه “القياديات الليبيات” للرفع من مستوى مشاركة النساء خلال مراحل الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

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