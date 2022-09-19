// – وزير التعليم العالي بحكومة الدبيبة، منتهية الولاية، عمران القيب يُصدر قرا

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– وزير التعليم العالي بحكومة الدبيبة، منتهية الولاية، عمران القيب يُصدر قرار “إيفاد عائلي”، لطلبة من عائلات بعينها، لغرض الدراسة في الخارج.
– القائمة تضم العديد من الأسماء، الذين ينتمون لعائلة واحدة، وصلت إلى 5 أو 6 أفراد للعائلة الواحدة.
– يتواجد بين الأسماء أيضًا، العديد من الأشقاء وأبناء العمومة، رغم تحديد اللائحة أن المستفيدين من التدريب والدراسة في الخارج، هم أبناء الشهداء والمفقودين فقط دون غيرهم.
– القرار يحتوي على العديد من غير المستحقين، كحالات وفاة عادية، أو وفاة بسبب صراعات فردية.
#ليبيا_24
2022-09-19 16:27:38
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