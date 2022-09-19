نجلاء #المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة #الدبيبة تبحث على هامش اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في #نيويورك مع نظيرها اللبناني عبدالله #بوحبيب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

-المنقوش أعربت عن امتنانها لجهوده في دعم العمل العربي المشترك، خلال رئاسته السابقة للدورة الـ 157 للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية.

-الوزير اللبناني: أحرص شخصيا على العمل الجاد لتفعيل التعاون الاقتصادي بين الشعبين الصديقين.

الوزير اللبناني أعرب عن تطلعاته لقيادة حكيمة من قبل المنقوش للعمل العربي المشترك خلال رئاسة #ليبيا للدورة العادية الـ 158 للمجلس الوزاري بجامعة الدول العربية. #السبق (بيان)

2022-09-19 18:06:28

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